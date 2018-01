85 banen bedreigd bij DHL Supply Chain in Meer en Mechelen

Op de bijzondere ondernemingsraad bij DHL werden de vakbonden dinsdag ingelicht over de geplande sluiting van de DHL-site in Meer. Hierdoor zullen de jobs van 33 arbeiders, 16 bedienden en ongeveer 10 interims verloren gaan. Daarnaast is er volgens de bonden ook banenverlies te verwachten op de site in Mechelen door de aankondiging van FNAC/Vandenborre om hun logistiek in eigen beheer voort te zetten. In Mechelen zou het gaan om 25 jobs die in gevaar komen.

Door eerdere herstructureringen van het bedrijf (wegens verhuizing van activiteiten naar het buitenland zowel binnen als buiten DHL) zijn de voorbije jaren reeds heel wat jobs binnen deze onderneming gesneuveld, zo stellen de christelijke en socialistische vakbonden dinsdag in een gemeenschappelijke persmededeling. 'Begin 2017 telde de vaste tewerkstelling binnen DHL SC 855 voltijdse equivalenten. Eind 2017 was dit nog 670', zegt Wim De Jonghe, ABVV. 'Na deze herstructurering zal dit uitkomen op minder dan 600. Bijna een op de drie jobs zal dus verdwijnen in minder dan anderhalf jaar.'

Door aanhoudende onzekerheid over contractverlengingen van andere grote klanten op andere sites en door de grote afstand tussen de verschillende sites, lijkt wedertewerkstelling binnen het bedrijf geen optie. 'Door eerdere, doch recente herstructureringen en door strengere leeftijdsvereisten behoort SWT ook niet meer tot de mogelijkheden', zegt Christof Valcke , ACV. 'De vrees is dus dat het grotendeels naakte ontslagen zullen zijn'.