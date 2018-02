380 banen op de tocht bij Medtronic in Opglabbeek

In Opglabbeek is het Europese distributiecentrum gevestigd van een deel van de producten van Medtronic. Zo wordt van daaruit bijvoorbeeld allerhande apparatuur voor operaties verdeeld naar ziekenhuizen in heel Europa.

Medtronic verkocht halfweg 2017 echter een deel van de producten aan een derde partij (het Amerikaanse Cardinal Health) en die heeft nu beslist de logistiek ervan in eigen handen te nemen, aldus Marc Van Aperen, communicatiemanager van Medtronic .

De distributie van de overige producten zal worden overgebracht naar een ander distributiecentrum van het bedrijf, meer bepaald in Heerlen (Nederland). Dat gebeurt vermoedelijk in de tweede helft van dit jaar. Heerlen bevindt zich op ongeveer 45 kilometer van Opglabbeek.

Vrijdag werd in ieder geval al de intentie tot collectief ontslag aangekondigd in Opglabbeek. Zowel de ochtend- als de namiddagploeg werd na de aankondiging naar huis gestuurd.

Reactie werknemers

De werknemers reageren teleurgesteld op de aankondiging tot sluiting, maar helemaal overwacht kwam ze toch niet.

"Het was absoluut geen leuke aankondiging", aldus Jos Van Hout van de christelijke bediendebond LBC-NVK. "De mensen reageerden uiteraard emotioneel, maar ze namen alles bij elkaar genomen het nieuws vrij rustig op."

"Het kwam hard aan bij de werknemers, maar het was niet geheel onverwacht", bevestigt Christel Evers van de socialistische transportarbeidersbond BTB-ABVV.

De twee vakbondsmensen hebben weinig hoop voor de site. "Het is duidelijk dat er geen mogelijkheid is tot doorstart in Opglabbeek", zegt de LBC'er.

De onderhandelingen zullen dus vooral gaan over een goed sociaal plan voor de getroffen mensen. Een aantal kan mogelijk in Heerlen aan de slag, al moet er rekening worden gehouden met andere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Maandag 19 februari zullen directie en vakbonden de informatie- en consultatieprocedure opstarten die is voorzien in de wet-Renault.

Medtronic heeft in België nog een verkoopkantoor in Jette. Daar werken zowat 200 mensen.