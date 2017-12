3.200 bedrijven naar rechter tegen kartel vrachtwagenbouwers

De Europese Commissie legde vrachtwagenbouwers MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF vorig jaar al een recordboete van 2,9 miljard euro op omdat ze veertien jaar lang illegale afspraken hebben gemaakt. Scania kreeg daarna nog een straf van 900 miljoen.

De Commissie was het kartel al op het spoor sinds 2011. Na onthullingen van MAN voerde ze onaangekondigde inspecties uit bij de ondernemingen. Het onderzoek leerde dat leden van het topmanagement van de vrachtwagenbouwers al sinds hun eerste geheime onderonsje in een Brussels hotel in 1997 afspraken maakten om de prijzen kunstmatig hoog te houden.

Sinds 2004 werd het kartel op een lager bedrijfsniveau georganiseerd via e-mails. De vrachtwagenbouwers coördineerden niet enkel de stijgingen van de groothandelsprijzen, maar maakten ook afspraken over de timing voor het invoeren van nieuwe uitstoottechnologie en het doorrekenen van die kosten aan de klanten, zo bleek uit het onderzoek van de Commissie.

Die afspraken waren natuurlijk nadelig voor de transportbedrijven, die nu op hun beurt 500 miljoen euro eisen. De bedrijven kochten samen 85.000 vrachtwagens. Sectorvereniging BGL, die de klacht leidt, is naar eigen zeggen uit op een constructieve samenwerking met de fabrikanten.