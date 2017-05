2017 wordt recordjaar voor luchthaven Zaventem

Met 150 miljoen euro investeert de luchthavenuitbater een recordbedrag. Dezelfde investering was vorig jaar al gepland, maar de aanslagen van 22 maart gooiden roet in het eten. De investeringen gaan onder meer naar veiligheid, een vernieuwd scansysteem voor de bagage (er zijn nieuwe normen van de Europese Commissie). Er wordt ook gekeken naar de uitbreiding van pier A, langs de westkant. Dat project zou moeten kunnen worden afgerond tegen 2023. "Onze gates werken vandaag aan maximale capaciteit", motiveert CEO Arnaud Feist de uitbreiding. "Steeds meer vluchten kunnen niet meer afgehandeld worden aan een pier. We zullen dus extra capaciteit toevoegen. Maar hoeveel gates er precies zullen bijkomen, en het aantal voorziene passagiers, is vandaag nog niet geweten."

...