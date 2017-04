195 banen op de tocht bij Vinçotte België

Het bedrijf zegt marktaandeel in ons land te verliezen en te worden geconfronteerd met veranderende klantenbehoeften. Daarom werd een transformatieplan opgesteld.

Vinçotte zag het marktaandeel in België sinds 2009 dalen van 64 procent tot 50 procent. Vinçotte wil nu digitaliseren en moderniseren.

"Dit plan heeft mogelijk een sociale impact waarbij 195 medewerkers van Vinçotte België hun job zouden kunnen verliezen", luidt het.

Volgens CEO Marco Croon heeft het bedrijf te lang stilgestaan en is de koerswijziging naar een meer moderne en efficiënte onderneming dringend nodig om de 'toekomst van ons bedrijf te kunnen verzekeren en onze rol als leider te kunnen blijven opnemen'.

Het bedrijf wil zich voortaan richten op marktsectoren waar het een leidende rol kan spelen in de Benelux. Activiteiten die daar niet in passen, worden in de etalage gezet en desnoods stopgezet als geen koper wordt gevonden.

Op dit moment telt het 140-jaar oude bedrijf, met hoofdkantoor in Vilvoorde, 1.700 werknemers in ons land. Wereldwijd heeft Vinçotte meer dan 2.500 medewerkers in dienst, verspreid over 17 internationale filialen, zo blijkt uit de bedrijfssite.

In oktober 2016 raakte al bekend dat het bedrijf van plan was te snoeien in de buitenlandse vestigingen.