19 procent hogere bedrijfswinst bij Econocom

Hoewel grote overnames als ECS en Osiatis al een tijdje achter de rug zijn, blijft Econocom sterk groeien. De omzet steeg met 9,5 procent tot 2,54 miljard euro. Liefst 6,7 procentpunt van die groei was organisch, met een spurtje in de tweede jaarhelft.

De recurrente bedrijfswinst - de kernindicator bij Econocom - steeg met 19,2 procent tot 140,3 miljoen. De bedrijfswinstmarge was daarmee 5,5 procent, een stijging met 0,4 procentpunt. De recurrente winst per aandeel steeg van 65 naar 77 cent. De groep wil uiteindelijk een recurrente bedrijfswinstmarge van 10 procent halen, dus daar is nog ruimte voor verbetering

Econocom betaalt 20 eurocent per aandeel aan uitgiftepremie terug aan zijn aandeelhouders, een stijging met 14 procent tegenover 2015.

Voor 2017 verwacht Econocom een organische groei boven 5 procent en opnieuw een toename van de recurrente bedrijfswinst in twee cijfers.

In september presenteren de Fransen hun volgende meerjarige strategisch plan onder de titel 'E Comme Excellence'.

75 procent margegroei in België

Econocom publiceert geen afzonderlijke resultaten voor de Belux (die trouwens in een Benelux-structuur werkt), maar volgens countrymanager Bruno Ronsse groeien hier alle activiteiten en liggen de resultaten "in de lijn van de groep".

Toen Ronsse in 2014 aankwam, zaten de Belux-resultaten in een dip. Sindsdien investeerde hij 3 miljoen euro en voerde hij een reorganisatie en een rationalisering van het aanbod door. De hoofdzetel in Zaventem is gerenoveerd, de 'nieuwe manier van werken' zonder vaste werkplekken en met Skype for Business is ingevoerd. Meer werk wordt uitbesteedt aan dienstencentra van de groep in Spanje, Marokko of elders. Econocom Belux probeert nu offertes voor werkplekbeheer te doen, die zijn verschillende activiteiten (productverkoop, dienstverlening en financiering) in één prijs verpakken. "Onze recurrente bedrijfswinstmage is met 75 procent gestegen, de omzet met ongeveer 4 procent", zegt Ronsse (rechtstreekse concurrent Realdolmen publiceerde zopas een omzetgroei van 5,1% over de eerste 9 maanden van zijn boekjaar 2016-2017). Ronsse spreekt ook over verrassende investeringen in private infrastructuur door grote klanten, zoals Delhaize of Goodyear, op een moment dat infrastructuur meer en meer wordt uitbesteed aan massaspelers als Microsoft of Amazon.

Het personeel bij Econocom Belux bleef "min of meer stabiel" vergeleken met september, toen er ongeveer 750 medewerkers waren, van wie 250 externen.

Overnames in de pijplijn

In stilte werkt Bruno Ronsse ook in de Belux aan overnames in de richting van Microsoft-technologie, mobiliteit, netwerking en beveiliging. "We hebben in het jongste kwartaal heel mooie gesprekken gehad. We zijn in verdere discussies. In één geval is een boekenonderzoek bezig van een bedrijf in de Benelux. Overnames zijn een van onze prioriteiten in 2017. We zullen zien", zegt Ronsse.

Als reactie op de krappe arbeidsmarkt spreekt Econocom nu de hogescholen rechtstreeks aan - iets wat voordien weinig gebeurde. Studenten kunnen een dag lang kennismaken met de diversiteit van Econocom. Econocom wil dit jaar al een 30-tal jongeren binnenhalen, vooral voor de 'managed services'-tak, en heeft daarvoor deze maand Econocom DigiTalent opgericht, een afzonderlijke vennootschap met Bruno Ronsse en Peter Willekens als bestuurders.

Om niet af te hangen van die zeer competitieve markt breidt Econocom zijn palet al enige tijd uit. Voor de Delta site van de Chirec-ziekenhuisgroep installeerde Econocom een nieuw digitaal operatiekwartier met 30 zalen.

De activiteit in slimme verlichting is "niet echt gegroeid", zegt Ronsse. Maar Econocom verzamelt ondertussen wel lokale partners voor toepassingen in retail, digital signage, logistiek en het internet van de dingen.