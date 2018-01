1.233 banen op de tocht bij Carrefour België

De maatregelen die Carrefour in België wil doorvoeren in het kader van het transformatieplan kunnen gevolgen hebben voor maximaal 1.233 personen, meldt het bedrijf tijdens een bijzondere ondernemingsraad in Evere.

Het gaat om 1.053werknemers in de hypermarkten en 180 werknemers op de hoofdzetel van Carrefour België in Evere.

De hoofdzetel in Evere telt op dit moment een 1.000-tal werknemers. In de hypermarkten werken ongeveer 10.500 mensen.

Carrefour wil bovendien twee structureel verlieslatende hypermarkten - in Genk en Belle-Île in Angleur - sluiten. De retailer streeft naar 'een herziening van de efficiëntie in de 44 geïntegreerde hypermarkten', wat ook gevolgen heeft voor de hypermarkten die niet gesloten worden.

Het is de bedoeling dat de hypermarkten van Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-Saint-Pierre geïntegreerde supermarkten worden. De hypermarkt van Turnhout krijgt een kleinere oppervlakte, maar wel nog binnen het format van een hypermarkt.

Voor de hoofdzetel denkt Carrefour aan een vereenvoudiging en digitalisering van de taken, hogere productiviteit van de centrale activiteiten en een herziening van de investeringen.

De maatregelen zijn niet van toepassing op de 443 Market supermarkten en 296 Express buurtwinkels.

'Transformatieplan noodzakelijk'

Carrefour stelt in een persbericht dat een transformatieplan noodzakelijk is 'om de kosten te drukken en te investeren in waardecreërende sectoren van de toekomst, zoals de digitale ontwikkeling, de diensten, de bio-producten, de verse producten en de Carrefour- huismerken.

"Deze overwogen maatregelen zijn noodzakelijk om de verdere ontwikkeling van Carrefour in België te verzekeren. Zij maken deel uit van het ingrijpend en ambitieus transformatieplan van de onderneming", luidt het verder.

Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 2 miljard euro wil besparen op de jaarlijkse kosten.

Vakbondsacties

De socialistische vakbond BBTK spreekt in een reactie op de ondernemingsraad van 'een nieuw sociaal bloedbad' en hekelt de 'nonchalante en kille houding van de directie'.

In de Carrefour-hypermarkten in de Henegouwse gemeenten Haine St-Pierre, Zinnik en Froyennes wordt het werk neergelegd, meldt de christelijke vakbond CNE donderdagnamiddag.

Dat is ook het geval in hypermarkt van Carrefour in Evere, vlak bij de Belgische hoofdzetel van het bedrijf, waar de deuren door een actie van het personeel worden gesloten.

Nieuwe winkels

Carrefour kondigt donderdag behalve een ontslagronde nog aan dat er in 2018 in België meer dan 30 nieuwe Market Supermarkten en Express-buurtwinkels worden geopend. Er komen dit jaar ook 70 zogenaamde 'e-commerce afhaalpunten' bij.

In Frankrijk werd eerder al een plan aangekondigd voor het vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. De voedingsretailer telt wereldwijd meer dan 380.000 medewerkers.

Voor België wil de directie de sociale gevolgen zoveel mogelijk beperken en 'alle mogelijke alternatieve of begeleidende maatregelen overwegen in overleg met de sociale partners', stelt de directie donderdag.