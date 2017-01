Beaulieu investeert 100 miljoen euro in Belgische fabrieken

2016 was voor Beaulieu International Group (BIG) niet alleen het jaar dat CEO Geert Roelens en hr-directeur Steven Ryon na een "vertrouwensbreuk" de deur werden gewezen. Het was financieel ook het beste jaar sinds de fusie van de familiale groep in 2005. De textielgigant riep de pers samen in Kruishoutem om de recordcijfers bekend te maken en twee nieuwe directieleden voor te stellen. Het woord werd gevoerd door Johan Lambrecht, onafhankelijk bestuurder; aandeelhouder en bestuurder Stephan Colle (schoonbroer van aandeelhouder en CEO Francis De Clerck); Pieter-Jan Sonck, de kersverse CFO van de groep en Ann Buysse, sinds een paar maanden chief HR officer bij BIG. De familiale topman en CEO (ad interim) Francis De Clerck was niet aanwezig op de persconferentie. Het aanstellen...

