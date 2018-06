Antwerpse haven boekt containerrecord in mei

Al voor het vijfde jaar op rij kent de Antwerpse haven een forse groei. In 2017 werd een absoluut record van 10,4 miljoen teu neergezet. Het lijkt er sterk op dat dat record dit jaar alweer zal sneuvelen. Het eerste kwartaal van 2018 was het beste ooit voor Antwerpen - met een groei van de containertrafiek van 9,5 procent - en maandag maakte het Havenbedrijf Antwerpen bekend dat nog nooit zo veel containers werden behandeld als in de afgelopen maand mei. Voor het eerst werd de grens van 1 miljoen teu per maand doorbroken, goed voor een groei van 9,6 procent.

'Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt', benadrukt haventopman Jacques Vandermeiren. 'Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.'

Ook Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) dringt aan op een snelle beslissing van de Vlaamse regering om te bepalen waar en hoe er in het Antwerpse extra behandelingscapaciteit voor containers zal komen. 'De beslissing is dringender dan ooit. Alle prognoses zijn uitgekomen en sterk overtroffen. De markt wil hier zijn, dus dat moeten we kunnen accommoderen', klinkt het. Al langer is er ook kritiek op het feit dat de containerbehandeling voor extra druk op de mobiliteit zorgt. Begin dit jaar werden zestien projecten aangekondigd die jaarlijks 350.000 vrachtwagens van de weg moeten halen. Er wordt ook gewerkt om transport zo veel mogelijk 's nachts te laten plaatsvinden.