Veel resultaten, maar weinig animo op de aandelenmarkten

Het meest was er te doen over de jaarcijfers van Peugeot-Citroën (-1,2%). De Franse autogroep trekt dezer dagen flink wat aandacht met haar plannen om Opel over te nemen van General Motors. CEO Carlos Tavares bleef die deal verdedigen. De jaarresultaten lieten een fraaie winstgroei zien, waardoor de groep voor het eerst sinds 2011 weer een dividend gaat uitkeren aan haar aandeelhouders. Peugeot-Citroën genereerde vorig jaar 2,7 miljard euro cash, wat aantoont dat het de aankoop van Opel moet aankunnen. Een aantal beleggers nam echter winst, nadat het aandeel dit jaar al met zowat 20 procent was gestegen, deels door d...